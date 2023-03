Conferência Episcopal manifesta "profunda consternação" pelo ataque no Centro Ismaili

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifestou esta terça-feira "profunda consternação" pelo ataque ocorrido no Centro Ismaili de Lisboa e que provocou dois mortos.

Em nota de pesar, o episcopado católico português sublinha "a importância que o diálogo entre as diferentes religiões assume na construção da paz e do bem comum de uma sociedade".

"A nossa proximidade orante e solidária dirige-se neste momento às famílias enlutadas e à comunidade ismaelita que sofrem as consequências de um ato chocante", acrescenta o texto da CEP.

O presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP), organismo da Igreja Católica, Pedro Vaz Patto, lamentou o ataque, afirmando que "não há nenhum motivo para associar este ato à própria comunidade [ismaelita], que se distingue pela sua abertura ao diálogo inter-religioso, pela recusa de qualquer extremismo".

Pedro Vaz Patto, em declarações à agência Ecclesia, mostra-se convicto de que "o que aconteceu terá sido um ato isolado, de uma pessoa que se representa apenas a si própria e que poderia acontecer com qualquer outra comunidade".

O presidente da CNJP manifestou ainda a sua "solidariedade" à comunidade ismaelita e às famílias das vítimas, e desejou que o caso "não ensombre a boa integração desta comunidade na sociedade portuguesa".

O ataque no Centro Ismaili, em Lisboa, fez duas vítimas mortais - duas mulheres que estavam no interior quando um homem entrou com uma faca.

O suspeito - que, segundo fonte policial, é afegão - acabou por ser atingido pela polícia, estando internado no Hospital de São José.