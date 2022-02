Com a terceira maior economia mundial construída sobre uma indústria alimentada por petróleo, gás e carvão importados, com a energia nuclear em suspenso desde o desastre de Fukushima em 2011 e com espaço e recursos próprios limitados, a meta de uma neutralidade carbónica até 2050 apresenta enormes desafios acrescidos para o Japão. A solução, esperam os japoneses, pode estar no hidrogénio, elemento central de uma estratégia de diversificação de risco na transição energética do país para cumprir com as metas climáticas.

"O hidrogénio pode ser armazenado, pode ser transportado e pode ser usado para veículos mais facilmente do que o gás natural. E é produzido a partir de energia renovável, bem como de gás natural", argumenta Takayuki Nogami, economista-chefe da Corporação Nacional de Petróleo, Gás e Metais do Japão (JOGMEC) desde 2004 e um dos oradores da Conferência "Gerar Energia para o Mundo Preservando o Planeta", organizada pelo Clube de Lisboa, ontem e hoje.