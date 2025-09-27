Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Comissário de prova de todo-o-terreno em Vimioso morre ao ser atropelado por um dos veículos concorrentes
Miguel Pereira/Global Imagens
Sociedade

Comissário de prova de todo-o-terreno em Vimioso morre ao ser atropelado por um dos veículos concorrentes

A vítima tinha 52 anos, tendo óbito sido declarado no local.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Um comissário da prova de todo-o-terreno King of Portugal, de 52 anos, morreu este sábado, 27 de setembro, ao ser atropelado por um dos veículos da competição num troço que decorria no concelho de Vimioso, no distrito de Bragança.

A notícia foi avançada pela agência Lusa, que citou João Noel Afonso, comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes. "O óbito foi declarado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Energia Médica (INEM)", disse, acrescentando que o acidente ocorreu na freguesia de São Joanico, num troço onde há pedras conhecidas como "Ovos de Dinossauros".

O alerta foi dado às 17h43, tendo estado no local oito operacionais dos bombeiros de Vimioso, apoiados por dois veículos, bem como uma equipa médica do helicóptero do INEM.

Acidente
Todo-o-terreno
atropelamanto

