Comércio ilícito online. PSP efetua buscas em vários concelhos do país

A PSP está a realizar buscas domiciliárias e não domiciliárias em vários concelhos do país, como Lisboa, Setúbal, Viseu, Guarda e Bragança, avança a RTP.

De acordo com o intendente da PSP Paulo Costa, estas diligências são o resultado de uma investigação, que correu durante cerca de 12 meses. "É fruto daquilo que é a atividade da atividade da PSP no âmbito da verificação do comércio ilícito online", explicou em declarações à estação pública de televisão.

"Foi possível identificar uma pessoa que efetuava a venda online de bastões extensíveis e de outro tipo de armas, o que não é permitido", adiantou o intendente.

Explicou que durante a investigação, que decorreu ao longo de 12 meses, "foram emitidos 18 mandados de buscas, sendo 10 domiciliários e oito não domiciliários", bem como a emissão de um mandado de detenção.

Durante esta operação, que ainda está em curso, foram apreendidos três bastões extensíveis, um gás de defesa e uma reprodução de arma de fogo, referiu Paulo Costa.