Colisão na A4 faz um morto. Reaberto o trânsito no sentido Vila Real-Amarante
Colisão na A4 faz um morto. Reaberto o trânsito no sentido Vila Real-Amarante

Há ainda a registar dois feridos graves que resultaram da colisão entre dois veículos ligeiros, cujo alerta foi dado às 06:30 desta terça-feira, 26 de agosto.
Uma colisão na Autoestrada 4 (A4), no sentido Vila Real-Amarante, fez esta terça-feira, 26 de agosto, um morto, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro.

“A colisão entre dois veículos ligeiros, cujo alerta foi dado às 06:30, causou um morto e dois feridos graves, que foram transportados ao Hospital de Penafiel”, adiantou a fonte.

A mesma fonte adiantou que a A4 esteve cortada no sentido Vila Real-Amarante, depois do Túnel do Marão, para os trabalhos de limpeza da via, tendo sido, entretanto, reaberta ao trânsito.

No local estiveram 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

A A4, conhecida como autoestrada Transmontana, liga Matosinhos, no distrito do Porto, a Quintanilha, no distrito de Bragança, continuando até à fronteira com a Espanha.

