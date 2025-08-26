Colisão na A4 faz um morto. Reaberto o trânsito no sentido Vila Real-Amarante

Uma colisão na Autoestrada 4 (A4), no sentido Vila Real-Amarante, fez esta terça-feira, 26 de agosto, um morto, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Douro.“A colisão entre dois veículos ligeiros, cujo alerta foi dado às 06:30, causou um morto e dois feridos graves, que foram transportados ao Hospital de Penafiel”, adiantou a fonte.A mesma fonte adiantou que a A4 esteve cortada no sentido Vila Real-Amarante, depois do Túnel do Marão, para os trabalhos de limpeza da via, tendo sido, entretanto, reaberta ao trânsito.No local estiveram 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos.A A4, conhecida como autoestrada Transmontana, liga Matosinhos, no distrito do Porto, a Quintanilha, no distrito de Bragança, continuando até à fronteira com a Espanha..Cinco mortos em despiste automóvel em Monchique. EN266 reabriu após quatro horas cortada