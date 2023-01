CODU com problemas nas comunicações e INEM aciona planos de contingência

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) registaram dificuldades nas comunicações, que obrigaram ao acionamento dos planos de contingência, adiantou esta segunda-feira à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com comunicado do INEM enviado às redações, "na sequência dos testes regulares de verificação dos sistemas do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, verificou-se, pelas 18h05, um incidente com o backup de fornecimento de energia que motivou a queda das comunicações".

O mesmo comunicado indica que o INEM ativou de imediato o plano de contingência previsto, "privilegiando o acionamento de meios de emergência através da rede SIRESP e recorrendo aos sistemas redundantes de que dispõe em termos de telecomunicações móveis para atendimento de chamadas, garantido desta forma o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica".

Ainda antes do comunicado, fonte do INEM disse à Lusa que os vários CODU do país "estão operacionais, se bem com algumas dificuldades", e o socorro às populações está assegurado.

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) confirmou à Lusa que, ao final da tarde, registaram-se problemas de comunicações nos CODU, que estavam, nesta altura, com os "telefones sem funcionar".

"Quer isso dizer que as comunicações com os meios estão a ser feitas via rádio SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal), mas não estão a ser encaminhadas sequer as chamadas 112 para o CODU", referiu Rui Lázaro.

Os CODU do INEM são as centrais de emergência médica que coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro - ambulâncias, viaturas médicas de emergência e reanimação, motos e helicópteros - que são selecionados com base na situação clínica das vítimas.

O 112 é o Número Europeu de Emergência, sendo comum, para além da área da saúde, a outras situações como incêndios, assaltos ou roubos.

As chamadas efetuadas para o 112 são atendidas pela PSP e pela GNR e são canalizadas apenas para os CODU do INEM as chamadas relativas a socorro na área da saúde.