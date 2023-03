Cocaína, canábis e ecstasy. As drogas consumidas em lazer e aos fins de semana

Sexta, sábado e domingo. Estes são os três dias em que se regista maior consumo de drogas na Europa, principalmente as associadas a momentos de lazer. E a substância preferida é a cocaína, principalmente em Portugal, Espanha, Bélgica e Países Baixos.

Em 2022, foi detetado ainda, pela primeira vez, o consumo de cetamina, um forte analgésico também utilizado em festas.

Estas são conclusões do estudo às águas residuais de 104 cidades de 21 países (20 da União Europeia - no caso português Lisboa, Porto e Almada - e uma da Turquia) que será divulgado esta manhã pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA).

Nesta monitorização, efetuada em conjunto com o SCORE (Sewage Analysis CORe group - Europe), ficou confirmada a tendência de aumento do consumo de cocaína e de metanfetamina. Segundo os responsáveis pela divulgação dos dados a subida da utilização de cocaína tem sido registada desde 2016, com algumas flutuações durante o período da pandemia de covid-19.

Para realizar este estudo foram analisadas as águas residuais de 54 milhões de pessoas, diariamente, durante uma semana, entre março e abril de 2022.

Cetamina em estreia

De acordo com o Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, após ter sido detetada uma maior disponibilização de cetamina na Europa, esta substância foi incluída na lista de produtos a analisar nas águas residuais. E em resultado as "maiores cargas foram encontradas em Portugal, Espanha, Itália e Dinamarca".

As cinco drogas em Portugal

Lisboa, Porto e Almada foram as cidades nacionais que participaram neste trabalho e em todas foi detetada a presença de anfetaminas, cocaína, canábis, MDMA/ Ecstasy. Já no caso das metanfetaminas, só surgiram registos em Lisboa e Almada.

Os dados disponibilizados mostram que os maiores volumes de drogas detetados aconteceram em dias de fim de semana (de sexta a domingo), mas com registos elevados também à quarta-feira e em alguns casos à segunda-feira. Neste particular relacionado com os estupefacientes utilizados em atividades recreativas, os dados recolhidos mostraram que em três quartos das 104 cidades (78) os níveis de cocaína, cetamina e MDMA são maiores nos dias referidos.

Citado em comunicado, Alexis Goosdeel, diretor do EMCDDA, diz que "as amostras de águas residuais podem contar-nos histórias reveladoras sobre a vida de uma comunidade e podem fornecer um alerta rápido sobre potenciais ameaças emergentes à saúde". Para o responsável do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, a "análise das águas residuais fornece-nos uma visão cada vez mais alargada da dinâmica do uso e da disponibilidade de drogas. Também somos encorajados pelo crescente potencial que oferece ao permitir direcionar e avaliar as respostas de Saúde Pública localizadas e as iniciativas políticas".

