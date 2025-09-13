Cinco meios aéreos tentam garantir resolução do incêndio em Murça

Cinco meios aéreos estão a ajudar no combate ao fogo em Murça, que é dado como estando em fase de resolução.A prioridade da Proteção Civil e dos bombeiros é evitar que o fogo ganhe alguma proporção, justamente dado o alerta feito pelo IPMA para risco máximo de incêndios em 22 concelhos do país, colocando muitos outros distritos em alertas moderados, devido ao vento, mas também ao calor que se faz sentir neste fim de semana em Portugal.Quase 300 operacionais continuam no terreno. O vento chegou a empurrar o fogo para a zona de Fiolhoso e ficou com duas frentes, tendo deflagrado na tarde de sexta-feira, em Carva. Segundo relatos da Proteção Civil e bombeiros não existiram casas em risco.Alastrou para Asnela e, depois, no alto da serra dividiu-se para Perafita e Fiolhoso. Ao início da madrugada era dado como em fase de resolução, mas a atenção manteve-se redobrada..Combate a Incêndios. Defendida “revisão urgente” do regulamento sobre operação de meios aéreos.22 concelhos estão em risco máximo de incêndio