Cinco estabelecimentos fechados por venda de álcool a menores

O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, através da 4.ª Divisão Policial, durante a madrugada deste sábado, promoveu uma operação policial para fiscalizar estabelecimentos de diversão noturna, na Avenida 24 de Julho, no Largo de Santos e Alcântara. Foi também montada uma operação de fiscalização rodoviária nestas zonas.

"Dos resultados operacionais obtidos no âmbito da ação de fiscalização de estabelecimento de diversão noturna destaca-se o encerramento coercivo de 5 (cinco) estabelecimentos comerciais, pelo período de 12 horas, por venda de álcool a menores, bem como o levantamento de 5 (cinco) autos de notícia de contraordenação por venda de álcool a menores", refere o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública em comunicado.

No que diz respeito à operação rodoviária, foram fiscalizadas 182 viaturas e efetuados 182 testes do álcool, "culminando em 6 (seis) detenções, duas por condução sob o feito de álcool, uma por crime de desobediência, uma por condução por falta de habilitação legal para o efeito e uma pelo crime de falsificação de documento e no levantamento de 19 (dezanove) autos de contraordenação, dos quais 8 (oito) decorrentes de contraordenações muito graves e 5 (cinco) contraordenações graves, relativas à condução sob o efeito do álcool", refere o mesmo comunicado.