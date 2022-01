Cinco detidos por mais de duas dezenas de crimes de roubo agravado

PJ deteve cinco suspeitos do crime de rapto em Vila Real

Cinco homens foram detidos em Lisboa pela prática de mais de duas dezenas de crimes de roubo agravado, homicídio qualificado, na forma tentada, detenção e uso de arma proibida, no âmbito da operação "Game Over", informou a PJ esta sexta-feira.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adianta que os cinco homens, três estrangeiros e dois portugueses, com idades compreendidas entre os 25 e os 41 anos de idade, foram localizados e detidos após a prática de mais um crime de roubo, ocorrido em Lisboa, ao final da manhã de quinta-feira.

"Embora existam suspeitas da ocorrência de crimes anteriores, a atividade criminosa do grupo intercetado acentuou-se, substancialmente, a partir do início do mês de dezembro de 2021, até ao dia de ontem [quinta-feira]", refere a PJ.

Durante a detenção, os suspeitos que se encontravam no interior de três viaturas, "reagiram com violência, procurando atropelar os elementos da Polícia Judiciária".

Os suspeitos tinham na sua posse produto do roubo que tinham cometido pouco antes da detenção, uma arma de fogo, diversos artefactos próprios para utilização em crimes de roubo, como luvas, gorros e artigos de vestuário.

A PJ adianta ainda que estão a decorrer diligências para a recuperação de objetos, artigos de joalharia e dinheiro.

Os cinco arguidos detidos serão presentes às autoridades judiciárias, para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.