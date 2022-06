Cimeira dos Exploradores mete a chave na ignição em Lisboa

Dos oceanos terrestres para os oceanos cósmicos - um dia depois do fim da Conferência sobre os Oceanos da ONU Lisboa vai receber, a 2 de julho, a GLEX Summit Ignition Session. Uma data extra que coloca a capital portuguesa no prelúdio da Cimeira dos Exploradores. Será um dia dedicado à exploração espacial na Gare Marítima de Alcântara e aberto apenas aos especialistas (mas transmitido em live streaming para todo o mundo), numa parceria com a Agência Espacial Portuguesa. De Lisboa, a Global Exploration Summit 2022 segue depois para os Açores, onde de 4 a 7 de julho mais de 200 exploradores de todos os continentes se vão reunir, no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, sob o lema What"s Next. Os nomes dos primeiros 15 participantes foram ontem revelados numa conferência de imprensa na sede do Turismo de Portugal.

"Vamos ligar a chave da ignição do GLEX Summit em Lisboa", anunciou Manuel Vaz, fundador da Expanding World e co-organizador da GLEX Summit com o Explorers Club de Nova Iorque. O português lembrou que "estamos numa mudança de época" e que a GLEX "é um fórum onde podemos testemunhar isso mesmo". Com papel decisivo na ligação entre o Explorer Club e Portugal, Manuel Vaz saudou a forma como com a GLEX "conseguimos trazer a Portugal esta odisseia de gente brilhante". E sublinhou: "São doers. Que conseguem transformar o nosso mundo desde os oceanos até ao espaço".

Em direto de Nova Iorque via streaming, coube a Richard Garriott anunciar os nomes dos primeiros 15 participantes do GLEX Summit 2022. O presidente do Explorers Club não hesitou em considerar os Açores "o local mais bonito que visitei à superfície da Terra". Uma afirmação que ganha mais peso quando estamos a falar de um homem que foi ao espaço - em 2008 numa iniciativa privada da Space Adventures, já que a falta de vista lhe tirou a hipótese de ser astronauta da NASA como o pai - e em 2021 desceu à fossa das Marianas, o local mais profundo dos oceanos.

Quanto aos exploradores - astronautas, aquanautas, exploradores polares, cientistas espaciais, vulcanólogos, biólogos marinhos, astrónomos, astrofísicos, oceanógrafos, cineastas e fotógrafos premiados - convidados para esta edição da GLEX Summit Portugal, a terceira, Garriott começou por destacar James Garvin, antigo diretor do Departamento Científico da NASA, que foi o primeiro cientista-chefe para a exploração de Marte, liderando a estratégia científica que levou ao Mars Exploration Rover. Desde 2021 que Garvin é o investigador principal da missão DAVINCI+ a Vénus, a primeira a regressar à atmosfera e superfície deste planeta desde 1985.

Mas há muitos outros - da astrónoma, geóloga e vulcanóloga Rosaly Lopes a Austin Gallagher, o rei dos tubarões-tigre, passando por Sian Proctor, primeira astronauta comercial negra, ou Emanuel Gonçalves, cientista-chefe português, membros da Fundação Oceano Azul e investigador do MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.

A conferência de imprensa contou ainda com intervenções do presidente do Turismo de Portugal e da secretária de Estado do Turismo. Luís Araújo sublinhou a importância de um evento com o GLEX Summit para Portugal, sobretudo num momento em que o turismo tem mais do que nunca de ser "uma força para o bem das comunidades". Destacando a aposta na sustentabilidade - "âncora do sucesso do turismo em Portugal" -, Luís Araújo lembrou que "sempre fomos pioneiros" e "este é o lugar para explorar essa componente". Afinal, entre a Conferência dos Oceanos e a GLEX, "durante 15 dias Portugal é o centro da proteção do planeta, dos oceanos e do espaço".

Também a secretária de Estado Rita Marques recordou que "temos de fazer do turismo o sector da felicidade, do futuro". E desejou que a pandemia agora "nos permita ter condições para acolher este projeto" sem restrições.

O programa final da GLEX Summit 2022 será divulgado a 10 de junho em Nova Iorque, por ocasião da World Oceans Week, que o Explorers Club organiza anualmente na sua sede. Para já sabe-se que haverá 40 painéis, divididos por quatro grandes temas: Oceanos, Exploração Espacial; Conservação da Natureza e Alterações Climáticas; e as atuais e futuras Grandes Expedições do nosso tempo.

