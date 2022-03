Ciclo de tertúlias Medicina e Humanismo começa esta quinta-feira

A medicina não só é uma ciência da saúde, como é uma arte. Os seus objetivos são prevenir, diagnosticar e tratar doenças, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida.

A pandemia levou Luís Machado a pensar na saúde e na importância da sua humanização, levando à ideia do ciclo de tertúlias "Medicina e Humanismo". Este ciclo vai contar com grandes nomes da medicina portuguesa contemporânea e jornalistas. As temáticas a ser abordadas serão sobre a inter-relação entre o Humanismo e a Medicina.

"Aqui estamos, com este ciclo de tertúlias que, decerto, face à grandeza dos nomes que o integram, vai proporcionar, aos privilegiados participantes, momentos memoráveis e inesquecíveis", afirma Luís Machado no comunicado enviado às redações.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O primeiro dia do ciclo de tertúlias, que começa esta quinta-feira às 12.30h, conta com a participação de Ana Jorge, Germano de Sousa e o jornalista convidado Henrique Monteiro.

No dia 7 de abril, segundo dia do evento, terá a presença de Daniel Sampaio e Isabel do Carmo, juntamente com o jornalista Paulo Dentinho.

O dia 27 de abril vai ter como oradores Joshua Ruah e Mário Andrea. O jornalista convidado neste dia será Lúcia Crespo.

O último de tertúlias, 6 de maio, vai ter a participação de Constantino Sakellarides, Júlio Machado Vaz e Manuel Sobrinho Simões e com a jornalista Rosália Amorim.

Ao longo dos quatro dias, Luís Machado vai ser o próprio moderador desta edição do Ciclo Medicina e Humanismo.

O evento terá lugar no restaurante "As Velhas", conhecido pela sua cozinha e pelas tertúlias que por ali já passaram. Com quase cem anos de existência, as tertúlias regressam agora ao local.

"Visualizei, assim, alguns lugares no centro histórico de Lisboa e optei, sem grandes hesitações, por "As Velhas", um santuário da cozinha tradicional portuguesa quase à beira de completar cem anos de existência.", lê-se no comunicado de Luís Machado.