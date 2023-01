Chuva volta e temperatura baixa no fim de semana. Esperada neve na Estrela e no Gerês

A chuva vai regressar a Portugal Continental no início da noite de sábado para domingo e virá acompanhada de uma frente fria que vai levar a uma descida das temperaturas. Nos pontos mais altos, é a primeira neve de 2023.

"A chuva terá início no início da noite de sábado para domingo no litoral e vai estender-se gradualmente a todo o território, sendo menos frequente e menos intensa na região sul", explicou à TSF a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Patrícia Marques.

A frente fria vai levar a uma descida das temperaturas máxima e mínima, o que vai acontecer "de forma mais significativa no domingo."

As temperaturas mínimas vão rondar os 0º C no distrito da Guarda, 2º C em Viseu e Bragança e 3º C em Vila Real, que vão viver de forma mais intensa esta vaga de frio.

Patrícia Marques admite que podem ser emitidos avisos meteorológicos devido a neve acima dos 1000/1200 metros de altitude, na Serra da Estrela e na Serra do Gerês.