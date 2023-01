Chuva intensa provoca inundações no Porto

A forte precipitação que se registou na manhã deste sábado, durante menos de uma hora, na região do Porto provocou várias inundações.

Uma inundação na Estação de S. Bento, no Porto, interrompeu a circulação do metro entre as estações da Trindade e do Jardim do Morro, em Gaia.

A Autoridade Nacional da Proteção Civil, contactada pelo DN, avançou que entre as 23h00 de sexta-feira e as 13h00 deste sábado se registaram 193 ocorrências, todas esta manhã, 75% das quais relacionadas com inundações e 13% com limpeza de vias.

O comandante José Miranda, oficial de operações, explicou que o pior período foi entre cerca das 11h40 e as 12h30 e na região metropolitana do Porto. As zonas mais afetadas são o centro do Porto e Vila Nova de Gaia.

Na região de Braga também se registaram inundações, refere a CMTV.

A Proteção Civil diz, contudo, que em comparação com a região do Porto, as ocorrências em Braga, Viana do castelo ou Aveiro, que também estavam sob alerta laranja do IPMA, foram "residuais".

A Proteção Civil emitiu na sexta-feira um aviso à população para o agravamento das condições meteorológicas no fim de semana, com chuva e vento forte e agitação marítima, recomendando a adoção de medidas preventivas.