Chuva e vento forte a partir das 23:00. Risco de inundações em meio urbano

A Proteção Civil alertou esta segunda-feira para um "quadro meteorológico severo com maior incidência a partir das 23:00", que se estende durante a madrugada e manhã de terça-feira.

Nas próximas horas é esperada chuva intensa, "com maior incidência nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja", mas a precipitação "será generalizada" em todo o território continental, sendo pontualmente forte, afirmou André Fernandes, comandante nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"Não é de descartar inundações em meio urbano, nas cidades, nas aldeias ou nas vilas e naquilo que é inundação em alguns leitos de rio", acrescentou o responsável, dando conta das bacias hidrográficas e as zonas do país com maior risco de inundação. São elas Caminha, Monção, Valença, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, em Viana do Castelo; Braga e Barcelos, distrito de Braga; Santo Tirso, no Porto; na zona do Douro; no Mondego; na bacia hidrográfica do Tejo; no Sado e em algumas ribeiras do Algarve.

Foi, no entanto, ativado o aviso laranja para o rio Liz, em Leiria, devido a possíveis inundações.

Previsão de períodos de chuva intensa, vento e agitação marítima forte



A @ProteccaoCivil informa a população para o risco de cheias e inundações nos distritos:

- Leiria

- Castelo Branco

- Santarém

- Lisboa

- Setúbal

- Évora

- Beja

- Portalegre pic.twitter.com/woaVAIa0GK - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (@ProteccaoCivil) December 12, 2022

Após o briefing do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), feito às 19:00, mantém-se "algum agravamento e manutenção das condições severas, nomeadamente da questão do vento forte com rajadas ate 100 quilómetros por hora nas terras altas".

O vento forte também vai fazer-se sentir no litoral de Portugal continental "com particular incidência nos distritos de Lisboa, Leiria, Setúbal e Beja", referiu o comandante nacional da Proteção Civil, advertindo ainda para a agitação marítima.

André Fernandes indicou que todas as áreas litorais "ficarão suscetíveis" à agitação marítima".

AVISOS METEOROLÓGICOS 12/12 1719 (Continente)

Foram emitidos avisos meteorológicos de PRECIPITAÇÃO FORTE. Nível máximo do aviso: LARANJA. +info: https://t.co/sdEhSKxSDZ - IPMA (@ipma_pt) December 12, 2022

Perante estas previsões meteorológicas, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil apelou aos cidadãos para terem cuidado nas deslocações, para diminuírem ao máximo as deslocações no período noturno e que durante o dia de terça-feira seja adequada a condução face às condições meteorológicas.

No caso da via estar inundada, "não arriscar", apelou André Fernandes, pedindo aos cidadãos para "não se aproximarem da linha de costa" devido à agitação marítima

Foram registadas 666 ocorrências entre as 00:00 e as 19:00 desta segunda-feira, sendo que a maioria está relacionada com queda de árvores e inundações em meio urbano. Os distritos de Lisboa, Viseu, Porto, Coimbra, Braga e Aveiro foram os mais afetados com o mau tempo.