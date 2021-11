Chefes das urgências de cirurgia do Santa Maria demitem-se

Chefes da urgência cirúrgica do Hospital Santa Maria ameaçam demitir-se em bloco

Os dez chefes da equipa de urgências de cirurgia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, demitiram-se esta segunda-feira, avançou a RTP.

Os médicos, que tinham dado precisamente o dia de hoje como prazo para a resolução do problema das escalas de serviço, concretizaram assim a ameaça de demissão feita no passado dia 10.

Na altura, em carta entregue à direção clínica, os médicos referiam também que o serviço tem vindo a degradar-se nos últimos anos, tendo sofrido recentemente um agravamento devido ao facto de os assistentes hospitalares se recusarem a fazer mais do que as horas extraordinárias estipuladas na lei.

A 10 de novembro, Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, tinha adiantado que os chefes de equipa deste serviço estavam "fartos das promessas do diretor clínico", sendo que também estavam em causa "as condições de trabalho, contratação, remuneração das próprias chefias, falta de investimento em material, a incapacidade geral de fixar os que estão".

"A minha expectativa sempre é que a situação se resolva o mais rapidamente e que haja o menos de entropia no processo", disse na altura António Lacerda Sales.

Questionado sobre os motivos alegados pelos médicos, o governante disse reconhecer o problema neste e noutros hospitais e que o Ministério da Saúde estava a fazer "um esforço em resolver o problema juntamente com os conselhos de administração".

"Na grande maioria destes hospitais os problemas têm-se resolvido com diálogo (...). E é com diálogo que vamos continuar a trabalhar com os profissionais de saúde para irmos resolvendo estes casos", vincou na altura.

Em atualização.