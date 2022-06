Chef Bruno Rocha assume cozinha do Bairro Alto Hotel

O chef Bruno Rocha vai assumir a direção de restauração e bebidas no Bairro Alto Hotel, após o chef Nuno Mendes ter anunciado que não vai renovar o contrato com o projeto, onde estava desde 2018.

'Foi maravilhoso dar o primeiro passo no meu regresso a Lisboa com a equipa do Bairro Alto Hotel. A nossa parceria chegou ao seu fim natural mas o Bruno e o resto da equipa de cozinha estão mais do que prontos para continuar a desenvolver o conceito que desenvolvemos juntos ao longo destes últimos anos", explicou Nuno Mendes em comunicado.

Apesar desta alteração, Nuno Mendes continuará a dividir o seu tempo entre Portugal e o Reino Unido.