CGD e outros bancos com falhas nas aplicações de homebanking

A aplicação de homebanking da Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem estado indisponível durante a manhã desta quinta-feira, confirmou o banco à TSF. Sem indicar a origem dos problemas, a CGD refere que as equipas técnicas estão a tentar resolver a situação que está a afetar os clientes que pretendem aceder ao serviço Caixa Direta.

"Neste momento o serviço está indisponível. As nossas desculpas pelo incómodo causado. Tentaremos ser breves", lê-se na mensagem que aparece quando se tenta aceder à aplicação de homebanking da CGD.

Além da Caixa Geral de Depósitos, utilizadores do Santander Totta, Millenium BCP e CTT também reportaram falhas no acesso a serviços bancários, segundo o Downdetector, plataforma que monitoriza a instabilidade de serviços online com base em queixas dos internautas.

"Neste momento estamos a registar alguns problemas técnicos na 'app' e no netbanco do Santander Portugal, o que tem afetado o seu funcionamento, com algumas intermitências. Pedimos desculpa a todos os nossos clientes que possam estar a ser afetados e estamos a procurar resolver a situação o mais rapidamente possível. Avisaremos imediatamente assim que os problemas estejam resolvidos", disse fonte oficial do Santander à Lusa.

Fonte oficial do Novo Banco também confirmou à Lusa que o sistema está indisponível e que o problema está a ser analisado para que o serviço possa ser reposto o mais rapidamente possível.

As falhas de acesso aos sistemas bancários acontecem no dia em que o Governo começa a processar o pagamento do apoio extraordinários de 125 euros a titulares de rendimentos até 2.700 euros brutos mensais. O Ministério das Finanças estima que o primeiro dia de pagamento deste apoio extraordinário deverá chegar a 500 mil pessoas, totalizando cerca de cinco milhões de beneficiários.