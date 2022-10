Céu pouco nublado, mas com muitas poeiras a Sul

O céu vai apresentar "pouco nublado ou limpo" no início desta semana em todo o país, mas Portugal vai voltar a sentir a presença de "poeiras em suspensão" na atmosfera, nomeadamente na região Sul, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para esta segunda-feira estão previstos "períodos de mais nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e acompanhados de trovoada", assim como uma pequena subida da temperatura mínima e uma descida da temperatura máxima no litoral a sul do Cabo Carvoeiro.

Segundo o IPMA, as poeiras vão manter-se no ar nesta terça-feira, dia para o qual também está previsto "céu pouco nublado ou limpo", ainda que se possa apresentar "muito nublado no litoral oeste até ao final da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira".

Na terça-feira haverá ainda uma "pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e uma pequena subida na região Sul".

A presença de poeiras em suspensão já não consta na previsão do IPMA para quarta-feira.