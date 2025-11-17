CEO da Media Options assaltado com arma de fogo em Lisboa

A vítima de um assalto à mão armada, que ocorreu este domingo junto ao Parque Eduardo VII, e que foi noticiado pela TVI, é Andrew Rosener, CEO da Media Options e residente em Lisboa, sabe o DN. .O norte-americano é considerado próximo de Elon Musk, e preparava-se para estacionar o carro quando terá sido abordado por dois homens, armados, que lhe terão levado um relógio Rolex, segundo a informação avançada também para TVI.De acordo com a estação de televisão, os autores do roubo terão conseguido fugir, sem serem identificados, em duas motas que utilizaram para o efeito. O jornal 24 horas publicou, entretanto, um vídeo do momento do assalto nas suas redes sociais, em que se vê o empresário a ser abordado, enquanto dentro do seu Porsche, pelos dois suspeitos.