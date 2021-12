Centenas de alunos manifestam-se contra assédio sexual na Universidade do Minho

Universidade do Minho

Ex-aluna da Universidade do Minho cria t-shirt que atenua os efeitos da menopausa

Segundo Cátia Almeida, um dos rostos da contestação, em poucos dias foram já reunidas "mais de 100 denúncias", numa página criada expressamente para o efeito nas redes sociais.

"Há vítimas que se queixaram e a universidade ficou do lado dos professores", apontou.

Raquel Brandão, outra das líderes do protesto, adiantou que algumas vítimas ficaram caladas durante algum tempo e só agora "tiveram coragem" de expor os seus casos, face à dimensão mediática que o assunto ganhou nos últimos dias.

Na terça-feira, o reitor da UMinho anunciou que o porteiro de uma residência universitária em Braga foi "retirado do seu posto de trabalho" após uma denúncia de alegado assédio sexual a uma estudante.

Segundo Rui Vieira de Castro, o trabalhador, que entretanto meteu baixa, foi "realocado" a outras funções que não impliquem "o contacto direto com estudantes ou com o público".

"Haverá agora um procedimento de averiguações para apurar o que se passou e depois adotaremos as medidas aplicáveis à luz daquilo que são os nossos regulamentos e códigos de conduta", acrescentou.

O reitor diz que em causa está uma denúncia de uma estudante que reporta a 2020 mas que só no final da semana passada chegou ao seu conhecimento.

"Não deveria ter acontecido [o atraso]. Devia ter sido objeto de correção imediata", referiu, admitindo que o caso "abre espaço para novas denúncias".

Os estudantes que hoje se manifestaram dizem que a "realocação" não resolve nada e pedem medidas mais fortes para dissuadir, de uma vez por todas, o assédio na academia.

"Não são só funcionários. São também professores, são também estudantes, seja em contexto de praxe ou não. E não são apenas as alunas que são assediadas. Há também relatos de assédio a rapazes por parte de professoras", disse Cátia Almeida.

Na segunda-feira, na cerimónia de tomada de posse para o seu segundo mandato, o reitor da UMinho, Rui Vieira de Castro, destacou a adoção, pela universidade, de um "código de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio e promoção da igualdade de género".

O objetivo, adiantou, é a garantir a "qualidade de vida" nos campi e o bem-estar da comunidade académica.

A universidade apela a que quem se sentir vítima de assédio sexual na academia relate o caso ao provedor do estudante.

Segue-se "um processo de averiguação", após o que a provedoria "emite uma recomendação e, em certos casos, remete ao conselho disciplinar, órgão de consulta do reitor, que pode agilizar em articulação com as autoridades".