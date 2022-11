Celorico de Basto atribui vouchers até 800 euros para incentivar a natalidade

A Câmara de Celorico de Basto aprovou a atribuição de incentivos à natalidade até ao terceiro filho, que variam entre os 400 e os 800 euros, em compras no comércio local.

Segundo aquela autarquia do distrito de Braga, os pais receberão vouchers de 400 euros no primeiro filho, 600 euros no segundo e 800 euros no terceiro, para aquisição de produtos nos estabelecimentos comerciais do concelho.

Além disso, os progenitores poderão contar com uma comparticipação das prestações da creche, até aos 100 euros por criança, e aulas de hidroginástica gratuitas para grávidas.

As medidas entram em vigor a 1 de janeiro de 2023 e, de acordo com uma nota de imprensa enviada à Lusa, "visam a melhoria das condições de vida e fixação das populações".

José Peixoto Lima, presidente da Câmara, citado no comunicado, assinala a importância das "diversas políticas autárquicas que proporcionem a todas as crianças um acesso a melhor qualidade de vida", ao mesmo tempo que, realçou, se estimula "a atividade económica no concelho".

O autarca admite tratar-se de um pacote de medidas que exigirão "um grande esforço orçamental", o que se justifica por "contribuírem positivamente para o aumento da natalidade".