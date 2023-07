CCP recomenda teletrabalho a empresas durante a JMJ

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) vai recomendar a empresas da região de Lisboa que adiram ao teletrabalho no período de 31 de julho a 04 de agosto, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Esta recomendação foi aprovada esta quinta-feira, após análise por parte da direção da CCP das restrições à circulação que vão ser impostas em Lisboa, numa altura em que são esperados mais de um milhão de visitantes.

"Nesse sentido, a recomendação da CCP às entidades associadas é de que seja adotado o teletrabalho, sempre que possível e se justifique", refere a confederação presidida por João Vieira Lopes em comunicado, apontando ao período (de 31 de julho a 04 de agosto) em que as celebrações se vão concentrar nos concelhos de Loures, Cascais e Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Citado no comunicado, João Vieira Lopes refere que esta recomendação de adoção do teletrabalho surge como um modo de as empresas dos setores do comércio e serviços puderem adequar da melhor forma a sua atividade aos constrangimentos.

Sublinhando que a CCP olha para a JMJ como uma oportunidade, João Vieira Lopes precisa que para os associados do comércio alimentar, restauração, transportes de passageiros e de mercadorias, em que o trabalho presencial é "determinante para o sucesso" da Jornada Mundial da Juventude, vai ser necessário "garantir as condições de operacionalidade e de circulação" em estreita conjugação com s entidades oficiais.