Castelo dos Mouros e Museu FC Porto entre os vencedores de prémio internacional

O Museu FC Porto, em conjunto com o Estádio do Dragão, foi esta terça-feira designado Melhor Atração em Portugal nos Remarkable Venue Awards, atribuídos por uma plataforma 'online' de bilhética Tiqets dos Países Baixos, concorrendo agora a um prémio internacional.

No Dia Mundial do Turismo, são conhecidos os vencedores da primeira edição portuguesa dos Remarkable Venue Awards, que contemplam sete categorias, cinco das quais foram decididas com base em mais de um milhão de avaliações que os clientes da plataforma Tiqets atribuíram aos locais que visitaram

Além do Museu do FC Porto, juntamente com o Estádio do Dragão, que foi distinguido como Melhor Atração, o Oceanário de Lisboa venceu na categoria Local Mais Notável e o Immersivus Gallery Porto foi reconhecido como Melhor Museu.

O Castelo dos Mouros, na serra de Sintra, venceu na categoria de Melhor Marco Histórico e o Ideal Clube de Fado, no Porto, foi galardoado como Melhor Experiência no Local.

Além das atrações distinguidas pela avaliação do público, a Livraria Lello e a ponte 516 Arouca foram reconhecidas por um júri de especialistas nas categorias Local Mais Inovador e Melhor Joia Escondida, respetivamente.

O prémio distingue museus e outros espaços em França, Itália, Países Baixos, Espanha, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Alemanha, em várias categorias.

Parte da eleição internacional nesta categoria será feita pelo público, que pode votar 'online' até 19 de outubro.

Os vencedores serão conhecidos a 2 de novembro, numa gala que se realizará em Sevilha, em Espanha.