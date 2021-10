Caso Meco. Tribunal absolve ex-dux e Lusófona

João Gouveia, ex-dux da Universidade Lusófona, e também a faculdade, foram absolvidos esta quinta-feira pelo Tribunal de Setúbal do processo de pagamento de uma indemnização cível, que era pedida pelos pais dos estudantes que morreram em dezembro de 2013 na Praia do Meco, em Sesimbra.

Os pais das vítimas pediam uma indemnização de 1,3 milhões de euros.

O ex-dux da Universidade Lusófona foi o único sobrevivente do incidente que vitimou seis estudantes.

A tragédia no Meco ocorreu a 15 de dezembro de 2013 e, após a descoberta do corpo de Tiago Campos, um dia depois, foi aberto um inquérito às circunstâncias da morte dos jovens, que viria a ser arquivado em julho de 2014 e reaberto em outubro do mesmo ano, quando o dux João Gouveia foi constituído arguido.

Em março de 2015 o Tribunal de Instrução Criminal de Setúbal decidiu não enviar o processo-crime para julgamento e o Tribunal da Relação de Évora, após recurso da defesa, manteve a decisão, sublinhando que as vítimas eram adultas e não haviam sido privadas da sua liberdade durante a praxe, pelo que não havia responsabilidade criminal sobre João Gouveia.

Os pais das vítimas avançaram então em 2016 com as seis ações cíveis contra o único sobrevivente e a Universidade Lusófona e o pai de Tiago Campos apresentou uma queixa ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH).

A queixa foi apresentada a 27 de maio de 2016 com a alegação de que Portugal tinha violado o Artigo 2 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem - o artigo que prevê o direito à vida.

Em janeiro de 2020 o TEDH condenou o Estado português a pagar 13 mil euros de indemnização à família e apontou falhas à investigação.

O TEDH considerou que a investigação não satisfez os requisitos referentes à proteção do direito à vida, sobretudo porque uma série de medidas urgentes podiam ter sido tomadas logo após a tragédia do Meco (dezembro de 2013), na qual morreram seis estudantes que participavam numa cerimónia de praxe na praia.

"A Presidência do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal informa, em nome da Exma. Senhora Juíza titular do processo n.º 35744/15.3T8LSB do Juízo Central Cível da Comarca de Setúbal, conhecido como o processo cível do "Caso do Meco", que este teve a seguinte decisão:

Declaram-se totalmente improcedentes os pedidos deduzidos nos autos pelos Autores, absolvendo-se os Réus. Declara-se improcedente o pedido de condenação dos Autores por litigância de má

fé."