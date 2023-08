Caso Ihor. Dois dos três inspetores do SEF entregaram-se para cumprir o que falta da pena de prisão

Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) Luís Silva e Bruno Sousa já estão a cumprir o que falta da pena de nove anos de prisão pela morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, ocorrida a 12 de março de 2020 nas instalações daquela polícia no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

De acordo com o Expresso, os inspetores do SEF entregaram-se na manhã desta segunda-feira no estabelecimento prisional de Évora.

Duarte Laja, o terceiro inspetor do SEF condenado pela morte de Ihor Homeniuk terá pedido um adiamento, por motivos de saúde, escreve o semanário.

Recorde-se que no mês passado, o Tribunal Constitucional (TC) rejeitou o recurso apresentado pelos três inspetores do SEF. A decisão constou de um acórdão de julho de 2023, pelo que os inspetores Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva, condenados pelo crime de ofensas corporais agravadas pelo resultado morte, vão ter de cumprir pena efetiva, noticiou o jornal.

De referir que os três inspetores já cumpriram, em domiciliária, três dos nove anos da pena de prisão pela morte de Ihor Homeniuk, ocorrida a 12 de março de 2020 nas instalações do SEF no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Luís Silva, Bruno Sousa e Duarte Laja foram condenados, em dezembro de 2021, pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Em julho de 2022, o Supremo Tribunal rejeitou o recurso dos três inspetores do SEF e no mês passado o TC seguiu o mesmo caminho.