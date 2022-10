Na Exponoivos vão estar presentes cerca de cem empresas do setor do casamento.

Em 2021 foram celebrados, no total, 29 057 casamentos em Portugal, mais dez mil do que em 2020, o primeiro ano de pandemia. Este ano, o setor espera recuperar depois de dois anos de dificuldades e restrições.

A 28ª edição da Exponoivos, um dos eventos de referência no setor do casamento em Portugal, regressa hoje e amanhã à FIL, em Lisboa, e nos dias 29 e 30 de outubro estará na Exponor, em Matosinhos. O tema "Atreve-te a Amar" quer desafiar os casais a voltarem a sonhar com o seu dia de casamento. "Queremos passar uma mensagem positiva. Um desafio para os noivos voltarem à sua normalidade e que voltem a confiar em nós no setor dos casamentos e na vida em geral", explica António Manuel Brito, embaixador da Exponoivos.