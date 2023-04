Casal detido por violação de filha de sete anos no Barreiro

Um casal foi detido no Barreiro, no distrito de Setúbal, pela violação da filha de sete anos. Segundo o Ministério Público de Lisboa, o homem de 52 anos, padrasto da vítima, tê-la-á violado ao longo de três anos, em casa, com conhecimento da mãe, com cerca de 35 anos, que nada fazia para parar os crimes. Também há suspeita de violência doméstica.

O casal foi detido pela Polícia Judiciária. Em dois dias, a investigação da PJ reuniu provas suficientes para deter os dois suspeitos, sendo que esta força teve conhecimento dos crimes no dia 27 de março e o casal foi detido a 29 de março.

O homem está em prisão preventiva e a mulher foi detida por violação por omissão e libertada com obrigatoriedade de apresentações à esquadra tal como proibição de contactos com os filhos e o companheiro.

A investigação da PJ determinou que os crimes aconteceram em 2020, quando a menor tinha sete anos. O suspeito aproveitava momentos em que se encontrava sozinho com a enteada para cometer os crimes, e em outras ocasiões batia-lhe com as mãos ou com um cinto.

A mãe tinha conhecimento do que estava a acontecer mas nada fazia para o impedir. A mulher tem dois filhos, a vítima e um outro rapaz, e é suspeita de infligir castigos corporais aos filhos em diversas ocasiões. Por essa razão, responde por outros dois crimes de violência doméstica.

Os filhos foram retirados de casa e colocados numa instituição, tendo sido aberto um processo no Tribunal de Família e Menores.