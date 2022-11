Carro de corridas do Instituto Superior Técnico alcança vitória em competições internacionais

A equipa do Projeto de Sustentabilidade Móvel (PSEM) do Instituto Superior Técnico (IST) levou o seu modelo de corrida elétrica GP21 às competições internacionais de corrida de carros Greenpower, onde conquistaram um primeiro e um quinto lugar.

"O nosso objetivo é desenvolver veículos sustentáveis, investigar a preparação desses veículos e dar conhecimento aos nossos membros, que são todos alunos, ao mesmo tempo que contribuímos para a investigação de tecnologias que serão o futuro da mobilidade," diz João Coelho, coordenador do PSEM.

Até o ano passado, o melhor resultado que a equipa PSEM tinha logrado em competições internacionais tinha sido o de segundo lugar numa corrida na Escócia. Com a época 2021/22, os resultados foram ainda melhores.

"Este ano conseguimos três pódios. Foi um primeiro lugar e dois terceiros lugares nas finais ibéricas da Greenpower," refere João Coelho sobre a competição no circuito de Navarra, em Espanha. "Conseguimos também o quinto lugar, o nosso melhor resultado na competição internacional, naquela que é a prova mais prestigiada e mais competitiva: o circuito Greenwood no Reino Unido," acrescenta.

A equipa PSEM na competição Greenwood. © (DR/PSEM)

O veículo que a equipa utilizou nas competições é o GP21, o mais recente protótipo feito pelos estudantes do Instituto Superior Técnico. "O veículo GP21 é o culminar de três protótipos que o PSEM já desenvolveu, é o protótipo com maior eficiência aerodinâmica e é também o mais leve. Todos os outros aspetos mecânicos e eletrónicos que a equipa aprendeu em oito ou nove anos foram aplicados no GP21. Este é o nosso melhor protótipo," explica o líder da equipa.

Modelo GP21 © (DR/PSEM)

Mas os resultados do PSEM nas competições internacionais não irão ficar por aqui. A equipa está convencida de que o melhor está ainda por vir.

"O objetivo para o próximo e para anos seguintes será sempre o melhor resultado e, obviamente, atingir o primeiro lugar nessa que é a melhor prova e ganhar o campeonato," adianta João Coelho, referindo-se ao circuito de Greenwood. "Nós sabemos o que fazer e sabemos em que aspetos podemos melhorar o carro. Estamos a experimentar vários aspetos técnicos, variações técnicas do carro, num modelo que nós próprios construímos em computador para ver quais as melhorias que podemos fazer e que nos vão dar mais performance e mais vantagem em relação aos outros competidores," conclui.