Carlos Cortes é o novo bastonário dos médicos

Carlos Cortes, patologista do Hospital de Tomar, que integra o Centro Hospitalar Médio Tejo, e até agora presidente da Secção Regional do Centro foi hoje eleito, por voto eletrónico, novo bastonário dos médicos.

De acordo com os resultados provisórios, divulgados pela Ordem dos 61 mil inscritos na instituição votaram nesta segunda volta, disputada entre Carlos Cortes e Rui Nunes, professor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto e ex-presidente da Entidade Reguladora da Saúde, votaram 19 312 profissionais.

Carlos Cortes recebeu 11 176 votos e Rui Nunes 6 867. O novo bastonário tem um prazo de 30 dias para tomar posse, embora esta deva acontecer no dia 14 março.

As eleições à Ordem dos Médicos ficam assim concluídas com o fim da segunda volta e com a eleição do bastonários, já que os anteriores órgãos foram todos eleitos a 19 de janeiro.

Aos 52 anos, Carlos Cortes assume o cargo ao qual se candidatou para "acrescentar outro contributo à Ordem: uma vontade de mudança. Gostaria aqui de incutir alguma modernização na Ordem dos Médicos, que terá impacto a nível interno e externo", afirmou ao DN, em setembro quando anunciou que iria avançar para esta corrida.

Carlos Cortes vai substituir assim Miguel Guimarães que cessa funções ao fim de dois mandatos e de seis anos à frente da Ordem.