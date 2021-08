Carlos Alexandre aceita caução de Luís Filipe Vieira

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, durante a audição da comissão de inquérito ao Novo Banco

A caução de Luís Filipe Vieira, confirmada pela TSF foi aceite pelo Ministério Público e pelo juiz de Instrução Criminal. Carlos Alexandre tinha determinado uma caução no valor de três milhões de euros.



A caução aceite incide sobre a hipoteca de dois imóveis no Dafundo, um dos quais onde vive o ex-presidente do Benfica.



Cada um tem o valor de 1 milhão e 380 mil euros. O remanescente é em dinheiro, através de um depósito-caução de 240 mil euros, indica a TSF.

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a cem milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.