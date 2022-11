Camião caiu em buraco provocado por aluimento de terras na Maia

Um camião carregado com ração para animais caiu hoje num buraco provocado por um aluimento de terras, na rua Central do Carvalhido, em Moreira da Maia, disseram à Lusa fonte do CDOS do Porto e dos Voluntários da Maia.

De acordo com fonte dos bombeiros da Maia, o "camião carregava 24 toneladas de alimento para gado".

As autoridades encontram-se no local a averiguar as causas do acidente e para reparar eventuais danos, nomeadamente na tubagem de gás e da eletricidade.

A fonte referiu que na proximidade do aluimento de terras estão duas vivendas que "poderão ter sido afetadas", estando as equipas técnicas da Câmara da Maia a averiguar a situação.

As operações para retirar o camião "vão prolongar-se por algum tempo", estando-se ainda à espera de uma "grua de grande dimensão".

O alerta para esta ocorrência chegou aos bombeiros cerca das 08:00.