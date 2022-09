Cadáver de homem com cerca de 50 anos encontrado a boiar no porto de Leixões

O cadáver de um homem com cerca de 50 anos foi encontrado esta segunda-feira a boiar no porto de Leixões, em Matosinhos, revelou à Lusa o comandante da capitania do Porto, capitão Silva Rocha.

O alerta foi dado pelas 15:22 e, acrescentou Silva Rocha, o corpo "em estado de decomposição, estaria já há alguns dias na água", tendo sido posteriormente encaminhado para o Instituto de Medicina Legal do Porto.

Silva Rocha acrescentou que Autoridade Marítima "não tem registo de afogamentos ou de alguém desaparecido no mar nos últimos dias".