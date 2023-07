Buscas/PSD. PJ confirma suspeitas de crimes de peculato e abuso de poderes

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou esta quarta-feira a realização de "buscas e apreensões por crimes de peculato e abuso de poderes", no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP Regional de Lisboa. A casa do ex-presidente do PSD, Rui Rio, no Porto, foi alvo de buscas, que se estenderam às sedes do partido em Lisboa e Porto.

Em comunicado, a PJ indica a realização de "20 buscas, 14 delas domiciliárias, cinco a instalações de partido político e uma em instalações de Revisor Oficial de Contas, na zona da Grande Lisboa e na zona norte do país", sem indicar o nome do partido, cujas sede foram de diligências.

"A operação hoje realizada pela UNCC [Unidade Nacional de Combate à Corrupção] foi acompanhada por seis magistrados do Ministério Público, um juiz de Instrução Criminal e contou com a colaboração do DIC [Departamento de Investigação Criminal] de Setúbal, da ULIC [Unidade Local de Investigação Criminal] de Évora, da UPFC [Unidade de Perícia Financeira e Contabilística] e UPTI [Unidade de Perícia Tecnológica e Informática] da Polícia Judiciária, tendo participado nas buscas cerca de 100 inspetores e diversos peritos informáticos e financeiros", lê-se na nota.

Segundo a PJ "está em causa a investigação à utilização de fundos de natureza pública, em contexto político-partidário, existindo suspeitas da eventual prática de crimes de peculato e abuso de poderes (crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos), a factos cujo início relevante da atuação se reporta a 2018".

A PJ refere ainda que a "investigação prosseguirá com o exame integral aos elementos probatórios alcançados, visando o cabal esclarecimento dos factos que integram o objeto do inquérito".

Antes, também em comunicado, o PSD confirmou "que a sede nacional e a sede distrital do Porto foram hoje objeto de buscas por parte da Polícia Judiciária".

"Segundo a informação das autoridades, a investigação em curso, visa factos que remontam ao período de 2018 a 2021", indica o partido na nota, dando conta que "prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades judiciais".

A notícia das buscas à casa do ex-líder social-democrata foi avançada pela CNN Portugal, dando conta de suspeitas de um esquema de pagamento de ordenados a funcionários do PSD com verbas da Assembleia da República, destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares. Terão sido pagos, durante anos, milhares de euros por mês a funcionários que na realidade não exerciam funções no Parlamento, mas na sede e nas distritais do partido, de acordo com o que terá sido apurado a investigação da PJ, em articulação com o DIAP de Lisboa, indicou o canal de notícias.

A casa do deputado social-democrata Hugo Carneiro também foi alvo de buscas, adiantou a CNN Portugal.