Noah desaparecido há mais de 24 horas. Mergulhadores fazem buscas em poços

As buscas para encontrar Noah, um menino de dois anos que se mantém desaparecido desde quarta-feira em Proença-a-Velha, no concelho de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, foram reforçadas e mobilizavam às 09:09 cerca de seis dezenas de efetivos, 'drones' e equipas cinotécnicas.

Numa atualização feita esta manhã, o capitão Jorge Massano, do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, informou que foram encontradas, durante a noite, pegadas compatíveis com as de uma criança próximo do local onde foi descoberta uma peça de roupa e onde foi encontrada a cadela "que supostamente acompanhou a criança no seu desaparecimento".

Os meios no terreno estão concentrados neste local, que se situa a cerca de dois a três quilómetros da casa de onde o menino desapareceu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Neste momento, considerando as condições de luminosidade que voltaram a ajudar as operações no terreno, foi reajustado o dispositivo. Neste momento contamos com 62 militares da GNR", com diversas valências desde cinotécnica e meios aéreos", disse Massano aos jornalistas.

Referiu ainda que já chegou ao local uma equipa de mergulhadores para averiguar os poços existentes na região. "Uma das missões noturnas foi o reconhecimento de áreas que nos permitiu verificar alguns pontos de água, serão exercidos esforços nesse sentido e será uma ação desenvolvida pelos mergulhadores que estão já no local", explicou o militar.

"São diversos poços que se encontram dispersos ao longo do terreno, alguns tens vedação à volta e outros não. É uma situação que será avaliada agora pelos técnicos no terreno que permitam realizar qualquer ação nesse sentido", detalhou Jorge Massano.

Na quarta-feira, o capitão da GNR disse à Lusa que o alerta para o desaparecimento da criança foi dado às 08:30 e que levou à montagem de uma operação de busca e resgate.

Segundo este responsável, o dispositivo foi reforçado ao longo do dia e inclui 'drones', equipas cinotécnicas, militares da GNR e alguns populares, com as buscas a decorrerem numa área "bastante alargada" daquela localidade.

De acordo com a mesma fonte, o menino, com idade compreendida entre "os dois e os três anos", terá desaparecido de casa e o alerta foi dado pelos pais, desconhecendo-se as circunstâncias do sucedido.

Além dos militares da GNR, a Polícia Judiciária também está no local, acrescentava.