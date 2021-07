Braga com aviso laranja devido ao calor e cerca de 90 concelhos com risco máximo de incêndio

O distrito de Braga está este sábado sob aviso laranja e os restantes do continente sob aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o IPMA, que indica existir risco máximo de incêndio em cerca de 90 concelhos.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tanto Braga como os restantes 17 distritos do continente vão manter-se com aviso laranja e amarelo, respetivamente, até às 18:00 de hoje, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA indica ainda que cerca de 90 concelhos estão hoje em risco máximo de incêndio, sobretudo nos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Bragança, Viseu e Vila Real.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O instituto colocou também vários concelhos de todos os distritos do continente (18) em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Apenas 19 concelhos do país estão em risco amarelo de incêndio, localizados sobretudo no litoral norte (nos distritos de Braga, Porto e Aveiro).

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste sul do Cabo Carvoeiro até ao final da manhã, vento fraco a moderado, por vezes forte nas terras altas e pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Bragança) e os 25 (em Castelo Branco) e as máximas entre os 28 (em Aveiro) e os 39 (em Castelo Branco e em Braga).

O aviso meteorológico laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O risco de incêndio é determinado pelo IPMA segundo cinco níveis tendo em conta as temperaturas, a humidade do ar e a velocidade do vento, e deve manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.

Dadas as previsões de tempo quente e seco, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na quinta-feira para o aumento gradual do risco de incêndios rurais, especialmente no norte e centro, até sábado.