Bónus da CEO da TAP pode chegar aos 3 milhões de euros, mas não será válido

A TAP volta a ser notícia com mais uma polémica a envolver a gestão da companhia aérea. Desta vez está em causa o bónus da CEO da transportadora que pode chegar aos três milhões de euros, mas poderá, afinal, nunca vir a ser pago a Christine Ourmières-Widene, avança o Jornal de Negócios. Isto porque o valor do bónus milionário nunca foi aprovado em assembleia geral da TAP.

O contrato assinado entre a TAP e Christine Ourmières-Widener, a que o jornal teve acesso, prevê um bónus à gestora da companhia aérea que pode chegar aos três milhões de euros, caso cumpra os objetivos do plano de reestruturação num prazo de cinco anos. Mas este prémio não deverá ser considerado válido, uma vez que uma das cláusulas do contrato prevê que teria de ser aprovado em assembleia geral da TAP, o que acabou por não acontecer.

A CNN Portugal refere que o contrato e as condições remuneratórias da gestora francesa foram levadas à assembleia geral da transportadora, mas o bónus milionário não terá sido ratificado pela administração da empresa, pelo que poderá ser considerado inválido. Estará em causa, segundo o canal de televisão, um contrato de administração válido de quatro anos, que remete para um outro contrato de gestão que definira os objetivos do mandato.

O Estado, através dos ministérios das Finanças e das Infraestruturas, teve, assim, conhecimento do salário dos administradores, refere ainda a CNN Portugal. Resta saber se o acionista Estado irá pagar o bónus a Christine Ourmières-Widener por cumprir com os objetivos estipulados no plano de reestruturação da TAP.