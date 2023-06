Bombeiros e PSP tentam retirar pessoa da estrutura da Ponte 25 de Abril

Está a decorrer esta quinta-feira uma operação que envolve a PSP e o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB) de Lisboa para tentar retirar uma pessoa da estrutura da Ponte 25 de Abril. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo DN.

Fonte do RSB disse ao DN que a operação decorre desde as 14:22 para retirar "uma pessoa presa num pilar da ponte".

De acordo com o CM, que cita uma fonte oficial RSB, a unidade foi chamada "para a Avenida da Índia, por trás da Doca de Santo Amaro", a pedido da PSP, que confirmou que a pessoa se encontra inanimada.

"Montámos uma plataforma de grande altitude, e estamos a tentar chegar a esta pessoa, que está ou num cabo de aço da ponte ou noutra parcela da estrutura da mesma, abaixo da plataforma de automóveis e do comboio da Fertagus", indicou ao jornal fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Ainda não se sabe como a pessoa foi até à estrutura da ponte. No local, estão 10 bombeiros, meios da PSP, três viaturas do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa e uma viatura do INEM.