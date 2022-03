Incêndio em armazém na zona de Telheiras está controlado

Um incêndio num armazém na zona de Telheiras, em Lisboa, que deflagrou esta terça-feira por volta da hora do almoço, está controlado, embora a enorme nuvem de fumo negro continue. No local estão cerca de 80 operacionais, incluindo a polícia, bombeiros e proteção civil e cerca de 50 viaturas.

"Temos o incêndio circunscrito, estamos a combatê-lo, mas a ser circunscrito. Ainda está ativo neste local. Temos de extingui-lo e fazer o seu rescaldo. Estavam sete trabalhadores dentro do edifício e foram retirados", disse o comandante dos bombeiros, confirmando não existirem feridos.

Tratar-se de um armazém na zona de Azinhaga da Torre do Fato, que contém plásticos e borrachas, daí o fumo negro. As autoridades estão no local e por precaução estão a retirar algumas pessoas das casas junto do armazém. As viaturas estacionadas na rua também estão a ser mandadas retirar pelas autoridades, bem como as botijas de gás das habitações.

Segundo o comandante bombeiros sapadores, a principal preocupação foi evacuar as pessoas. Foram retiradas cerca de 47 pessoas para proteção e não existem vítimas.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), esteve no local cerca das 14:00, para acompanhar as operações de combate ao incêndio.

"Gostava de dar essa tranquilidade aos lisboetas e sobretudo aos que vivem aqui. A polícia, os bombeiros e a proteção civil estão a fazer o seu trabalho. É importante estar aqui para dizer às pessoas o que se está a passar e para dizer que está tudo sob controlo", afirmou o autarca, em declarações aos jornalistas.

Carlos Moedas deixou ainda a garantia de que "tudo o que tinha de ser evacuado já foi evacuado".

"O que interessa é dar uma resposta rápida e apagar o incêndio. Não há feridos, mas existe muita ansiedade nas pessoas. Queremos tranquilizar toda a gente", disse por seu turno Fábio Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Carnide.