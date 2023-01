Bispo Auxiliar Américo Aguiar reuniu-se com Câmara de Lisboa

O bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, reuniu-se na tarde desta quinta-feira com elementos de todas as juntas de freguesia de Lisboa e elementos da comissão que está a acompanhar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Na reunião pedida pelo bispo, terá sido feito um apelo a estes elementos para incentivarem as inscrições na Jornada e para arranjarem espaços para as refeições dos peregrinos.

Na sequência das polémicas levantadas pelo valor do altar-palco, Américo Aguiar afirmou que a organização do evento quer apenas fazer o melhor para todos. "O escrutínio e o pronunciamento dos cidadãos e dos responsáveis da Jornada ajudam-nos a fazer melhor", disse o bispo em declarações à RTP3.

A Fundação JMJ irá fazer uma conferência de imprensa às 19:00.