Bebé de quatro meses morre numa creche em Vizela

Um bebé de quatro meses morreu esta quarta-feira, numa creche, em Vizela, no distrito de Braga, na sequência de paragem cardiorrespiratória, informou fonte da proteção distrital.

A criança encontrava-se na Santa Casa da Misericórdia de Vizela.

De acordo com a mesma fonte, o bebé foi assistido no local pelos Bombeiros de Vizela e por uma equipa do INEM.

A Lusa tentou, seu sucesso, obter mais informações na Misericórdia de Vizela.

O óbito foi confirmado no local, após realização de manobras de reanimação, sem sucesso.

O corpo do bebé foi transportado para o Hospital de Guimarães, para ser autopsiado.