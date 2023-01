Barco da Soflusa e lancha da Polícia Marítima colidem no rio Tejo

Um barco de passageiros da Soflusa, que faz ligação fluvial entre Lisboa e a margem sul do rio Tejo, colidiu na noite desta quarta-feira com uma lancha da Polícia Marítima, confirmou à Lusa a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Na lancha, encontravam-se dois elementos da Polícia Marítima que caíram à água e sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido assistidos por um médico no local e encaminhados para uma unidade hospitalar, segundo a AMN.

"Confirmo que houve uma colisão entre uma embarcação da Soflusa e uma lancha da Polícia Marítima", disse fonte da AMN, pelas 22:00.

De acordo com a mesma fonte, a lancha da Polícia Marítima estava a realizar uma missão de rotina no Mar da Palha, no estuário do rio Tejo indicando que será aberto um inquérito ao sinistro marítimo para "apurar as causas do acidente".

A colisão ocorreu "pouco depois das 21:00", acrescentou.