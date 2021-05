Banco Alimentar recolhe donativos entre 27 de maio e 6 de junho

O Banco Alimentar Contra a Fome promove uma campanha nacional de recolha de alimentos entre quinta-feira e 6 de junho através de vales disponíveis nos supermercados e de donativos 'online', anunciou esta quarta-feira a instituição.

A iniciativa decorre através da Ajuda Vale e do 'site' Alimente esta ideia, uma vez que as medidas de segurança relacionadas com a pandemia de covid-19 impedem ainda a realização da tradicional recolha de alimentos com voluntários, segundo a organização.

"Infelizmente, há agora milhares de famílias que contam com as nossas campanhas para conseguirem pôr comida na mesa", afirmou Isabel Jonet, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, em comunicado divulgado esta quarta-feira.

Sob o lema "À nossa mesa há sempre lugar para mais um", a campanha visa sensibilizar a população para contribuir "no apoio a famílias que vivem situações de carência alimentar todos os dias".

A participação pode ser feita através da modalidade Ajuda Vale, já utilizada em campanhas anteriores, e que assenta na contribuição através de vales de produtos disponíveis até 31 de maio nas caixas dos supermercados.

Cada vale tem um código de barras específico associado aos produtos que se pretendam doar. O Banco Alimentar disponibiliza igualmente o portal de doação 'online' Alimente esta ideia, onde se podem escolher bens perecíveis para doar.

De acordo com os dados da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, no ano passado, os 21 Bancos Alimentares em atividade em Portugal distribuíram 29.474 toneladas de alimentos (com o valor estimado de 41,2 milhões de euros), num movimento médio de 165 toneladas por dia útil.

Em parceria com cerca de 2.700 instituições e entidades, que operam no terreno, acompanhadas pelo Banco Alimentar da respetiva região, os bens recolhidos contribuíram para a alimentação de 450.000 pessoas "com carências comprovadas", sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas.

O Banco Alimentar foi criado em Portugal, em 1991. Atualmente, existem 21 Bancos Alimentares nas zonas de Abrantes, Algarve, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Cova da Beira, Évora, Leiria-Fátima, Lisboa, Madeira, Zona Oeste, Portalegre, Porto, São Miguel, Santarém, Setúbal, Terceira, Viana do Castelo e Viseu.