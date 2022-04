Baleia com cerca de 10 metros ainda viva deu à costa na Fonte da Telha

Uma baleia com cerca de 10 metros deu esta sexta-feira hoje na praia da Fonte da Telha, em Almada, adiantou fonte da Polícia Marítima (PM), admitindo que o animal tenha de vir a ser retirado por terra.

ESTÁ UMA BALEIA NA FONTE DA TELHA pic.twitter.com/Bfar3sE9Nq - Fernanda Freitas ☁️ (@FernandaFreitas) April 15, 2022

Segundo a PM, que tem agentes no local a acompanhar a situação e que foi alertada para a situação por volta das 09:00, as autoridades estão à espera da mudança da maré para avaliar como pode ser desencalhada a baleia, mas admitem que só possa vir a ser retirada por terra.

O socorro à baleia deve ser dirigido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), adiantou a mesma fonte, mas, segundo algumas pessoas presentes na praia ouvidas pela Lusa, até ao início da tarde nenhum técnico do instituto tinha estado no local para avaliar a situação do animal.

Uma baleia imensa na Fonte da Telha encalhada e as autoridades não deixam ninguém entrar para tentar ajudar. #fontedatelha #portugal @antoniocostapm pic.twitter.com/dIU2X5x5Qq - Sil ₿ (Big Foot Mafia Club AF) (@ou_inss) April 15, 2022

A baleia, que está ainda viva, encontra-se muito próxima do areal, no distrito de Setúbal.

Segundo pescadores locais, o animal é visível a partir da praia desde cerca das 06:00.