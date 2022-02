Bacias do Barlavento e Lima mantêm-se com quantidade de água muito abaixo da média

As bacias do Ave, Sado e Mira, Cávado, Tejo e Arade também apresentaram menor disponibilidade de água

As bacias do Barlavento (com 14,4%) e do Lima (com 16,7%) mantinham-se no final de janeiro com a menor quantidade de água armazenada, em comparação com outras monitorizadas, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

No final do mês de dezembro, as bacias do Barlavento e Lima apresentavam uma disponibilidades de água de 14,3% e 22,2%, respetivamente.

As médias de armazenamento para o mês de janeiro são nas bacias do Barlavento e do Lima de 71,9% e de 61,5%, respetivamente.

De acordo com os dados, no final de janeiro estavam também com menor disponibilidade de água as bacias do Ave (35,9%), Sado e Mira (41,5%), Cávado (42%), Tejo (52,8%) e Arade (52,3%). Estas bacias desceram todas relativamente ao final do mês de dezembro.

Já as bacias do Douro (56,4%), Oeste (61,8%), Mondego (64,2%) e Guadiana (76,7%) tinham os níveis mais altos de armazenamento no final de janeiro.

Quinze das 60 albufeiras monitorizadas tinham, no final de janeiro, disponibilidades hídricas inferiores a 40% do volume total, enquanto oito apresentavam valores superiores a 80%, segundo o SNIRH.

No último dia do mês de janeiro e comparativamente ao mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em duas bacias hidrográficas e uma descida em 10.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder mais do que uma albufeira.