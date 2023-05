Avião em papel da Navigator bate recorde mundial e entra para o Guinness

Guinness Book of Records

Um avião de papel, produzido com eucalipto português pela Navigator, conquistou o recorde mundial de distância com um voo de 88 metros (quase o comprimento de um campo de futebol), num evento em Crown Point, nos EUA. A Boeing apoiou esta iniciativa, considerando que "quebrar recordes é mais do que apenas um número, é desafiar-nos a nós mesmos para chegar um pouco mais longe e trabalhar um pouco mais".

Dillon Ruble, Garrett Jensen e Nathan Erickson, três engenheiros aeronáuticos, são os autores deste recorde, inscrito no Guinness, cuja produção exigiu meses de esforço e muitas horas de estudo para criar e testar vários modelos que, no futuro, poderão servir de base a novos protótipos para o setor da aviação.

"A fuselagem foi construída em papel Navigator 100 g/m2, dada a melhor relação custo-eficiência e "a sua estrutura firme", explicou Dillon Ruble.

Para conquistar a maior distância de voo, o papel Navigator foi crucial. "Não conhecíamos a marca antes deste projeto, mas depois de experimentarmos vários outros tipos de papel, o NavigatorA4 100 g/m² é agora o nosso papel de eleição para obter o melhor desempenho com os nossos aviões", acrescentou.

O protótipo feito com folhas Navigator, obtidas a partir do eucalipto globulus, foi inspirado em modelos de aviões hipersónicos, capazes de deslocar a velocidades cinco vezes superiores à velocidade do som. Este foi o ponto de partida para os engenheiros superarem o recorde anterior de 77 metros, obtido em 2022.