Avaria em motor leva avião Canadair a amarar no Lago Azul

Um dos aviões que estava a combater incêndios no distrito de Leiria amarou hoje no Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, devido a uma avaria.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a avaria no motor da asa esquerda levou o Canadair a amarar, cerca das 17.40 horas, no lago, não se registando danos nem vítimas.

O avião vai ser rebocado para a margem por botes das corporações de bombeiros que já se encontram no local, adiantou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais de 2600 bombeiros combatiam esta quarta-feira, pelas 17.30, 26 incêndios, com o apoio de quase 800 viaturas e 30 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

De acordo com os dados disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), desses operacionais, mais de 1400 estavam concentrados em quatro grandes fogos, nos distritos de Setúbal, Leiria e Faro.

Portugal continental está em situação de contingência até às 23.59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para o agravamento do risco de incêndio, com temperaturas que podem ultrapassar os 45º em algumas partes do país.

A situação de contingência corresponde ao segundo nível de resposta previsto na lei da Proteção Civil e é declarada quando, face à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, é reconhecida a necessidade de adotar medidas preventivas e ou especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

A maioria dos distritos de Portugal continental estão sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.