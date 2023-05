Autoridade Tributária faz buscas no Benfica, Sporting e FC Porto

Estão a decorrer nesta quarta-feira buscas da Autoridade Tributária nos estádios do Benfica, Sporting e FC Porto, avança a CNN Portugal. Estarão em causa transferências de jogadores.

Operação envolve cerca de 100 membros da Autoridade tributária e dezenas de militares da GNR, indica o canal de notícias.

Terão sido realizadas buscas na casa de Alexandre Pinto da Costa, agente de futebol e filho do presidente do FC Porto e também na Torre das Antas, de acordo com o Correio da Manhã.

Estas diligências estarão relacionadas com a operação "Fora de Jogo", que decorre há vários anos, estando em causa negócios no mundo do futebol suscetíveis de integrarem crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

No âmbito desta operação "Fora de Jogo" foram constituídos 47 arguidos, 24 pessoas coletivas e 23 pessoas singulares, entre os quais jogadores de futebol, agentes, advogados e dirigentes desportivos, na sequência de buscas realizadas em março de 2020.

