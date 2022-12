Autores de vandalismo na escola de Carnaxide entregaram-se. Têm 14 e 15 anos

Dois menores de 14 e 15 anos são os autores dos atos de vandalismo do passado fim de semana na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Carnaxide. A PSP identificou na quinta-feira os jovens que se entregaram às autoridades, acompanhados pelos pais.

A PSP informou, em comunicado, que os dois menores "acompanhados pelos respetivos progenitores, comparecerem na esquadra de polícia de Carnaxide, assumindo a autoria do ilícito".

As autoridades indicam que "foi possível apurar que os factos, para além dos menores identificados, terão sido praticados por um terceiro, pelo que as diligências prosseguem com vista à sua cabal identificação".

Este foi o estado em que a minha antiga escola secundária (Camilo Castelo Branco) foi deixada depois depois de ser vandalizada/assaltada neste passado fim de semana. Não costumo partilhar este tipo de coisa, mas custa me genuinamente ver o estado em que ficou... pic.twitter.com/e5S81NAwiV - PITA (@AFONSOVPITA) December 19, 2022

"Por serem menores e terem sido identificados fora de flagrante delito, os menores em questão permaneceram à guarda dos seus progenitores, que terão de os apresentar, oportunamente, perante a Autoridade Judiciária competente", refere a PSP.

Foram ainda "efetuadas apreensões, designadamente vestuário utilizado pelos suspeitos e artigos escolares, que haviam sido subtraídos do interior da papelaria daquele estabelecimento escolar".

Na sequência dos atos de vandalismo, a direção da escola admitiu prejuízos de cerca de 150 mil euros, segundo a SIC.