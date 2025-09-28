Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Auditoria deteta falhas no licenciamento de empresas que vão disputar contratos da Defesa

Segundo o Ministério da Defesa, foram identificados “atrasos excessivos” no licenciamento de duas centenas e meia de processos. Nuno Melo criou task force com os três ramos das Forças Armadas.
